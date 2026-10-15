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Ndërmarrja Publike “Termokos”, ka filluar gjatë ditës së djeshme të marrë sasitë e para të avullit nga KEK-u për prodhimin e ngrohjes dhe furnizimin me ngrohje në nisje të sezonit ngrohës 2026/2027.
Në njoftimin për media nga kjo kompani thuhet se me qëllim të ruajtjes së sigurisë së operimit të pajisjeve dhe funksionimin e qëndrueshëm të sistemit, “furnizimi ka filluar me kapacitet të kufizuar, duke u rritur gradualisht”.
“Procesi i marrjes së avullit, prodhimit të energjisë ngrohëse dhe shpërndarjes në rrjetin e kogjenerimit është realizuar me sukses të plotë”, tha kompania “Termokos”.
Më tej, NP “Termokos” tha se do të vazhdojë të angazhohet dhe do të jetë në gjendje gatishmërie të plotë, që edhe këtë sezon ngrohës të ofrojë furnizim të qëndrueshëm dhe cilësor me ngrohje për gjithë konsumatorët.