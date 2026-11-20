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Një tërmet me magnitudë 4.4 ka goditur zonën e Los Angeles të premten në orët e hershme të mëngjesit.
Tërmeti goditi në orën 03:45, sipas kohës lokale të Paqësorit, ndërsa epiqendra e tij ishte një milje në veriperëndim të qytetit Commerce, sipas të dhënave të Institutit Gjeologjik të SHBA-së.
Dridhjet u regjistruan në një thellësi prej 10.6 miljesh, shkruan USAToday, transmeton Klankosova.tv
Raportohet se lëkundjet u ndjenë në një zonë të gjerë të Los Anxhelosit, duke përfshirë edhe komunitete më të largëta nga epiqendra.
Më shumë se 7 500 persona thuhet se i kishin ndier lëkundjet brenda orës së parë pas tërmetit.
Megjithatë, nuk pati informacione për dëme materiale apo dëmtime strukturore, sipas Departamentit të Zjarrfikësve të Los Anxhelosit./Klankosova.tv