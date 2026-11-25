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Maroku ka paralajmëruar se mund të mos marrë më pjesë në edicionet e ardhshme të Kupës së Kombeve të Afrikës (AFCON), pas vendimit të Gjykatës së Arbitrazhit Sportiv (CAS), e cila shpalli Senegalin fitues të trofeut.
Sipas raportimeve, Federata Marokene e Futbollit ka njoftuar CAF-in për pakënaqësinë e saj me këtë vendim dhe është duke shqyrtuar mundësinë e bojkotimit të turneve të ardhshme. Zyrtarët e futbollit maroken konsiderojnë se vendimi ka dëmtuar integritetin e garës dhe nuk janë të gatshëm ta pranojnë rezultatin.
Përveç bojkotimit të AFCON-it, Maroku raportohet se po shqyrton edhe mundësinë e tërheqjes nga organizimi i garave të ardhshme të CAF-it. Nëse ky qëndrim konfirmohet, futbolli afrikan mund të përballet me një situatë të pazakontë, duke rrezikuar pjesëmarrjen e një prej përfaqësueseve më të rëndësishme të kontinentit.
Megjithatë, këto pretendime për bojkot duhet të konfirmohen zyrtarisht nga federata marokene dhe CAF.