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Deputeti Hekuran Murati, i cili ka qenë krah shefit të partisë, Albin Kurtit, në takimet me partitë për presidentin, ka reaguar pasi ish-kandidati për këtë post, Bekim Sejdiu, e rikonfirmoi se është tërheqeur nga gara.
Atij duket se i pengoi që mediat e kontaktuan Sejdiun, duke thënë se përgjigjen duhet ta kërkojnë nga kreu i PDK-së, Bedri Hamza.
"Disa medie u nxituan që ta rikonfirmojnë tërheqjen e Prof. Bekim Sejdiut për President të Republikës në vend se ta marrin përgjigjen nga kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, për ofertën e re të Kryeministrit Kurti:
edhe me vetëm gjysmën e grupit parlamentar të PDK-së që e votojnë qoftë edhe kundër Bekim Sejdiun për President, ne i japim votat tona për Projektligjin mbi Gjykatën Speciale në lexim të dytë!"
Bile, sipas tij, nëse Hamza thotë 'PO', atëherë Sejdiun mund ta bindin Kurti dhe lideri i LDK-së.
"Të dashur gazetarë, pyeteni së pari Hamzën. Le të thotë Bedri Hamza PO, dhe sigurisht që me Prof. Bekim Sejdiun mund të shkojnë e flasin Kurti e Abdixhiku për ta bindur që të mos shkojë vendi në zgjedhje të reja."