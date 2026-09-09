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Një epokë e re pritet të nisë në kombëtaren e Argjentinës, me Cristian “Cuti” Romero që është zgjedhur për të mbajtur shiritin e kapitenit të “Albiceleste”-s pas tërheqjes së Lionel Messit.
Vendimi i përzgjedhësit Lionel Scaloni nuk është marrë në mënyrë spontane, por është pjesë e një plani të menduar prej kohësh për të ardhmen e kombëtares.
28 vjeçari, shihet si një prej figurave kryesore të brezit të ri dhe si një nga liderët natyralë të skuadrës.
Mbrojtësi i Tottenham Hotspur ka qenë një nga shtyllat e Argjentinës në vitet e fundit, duke luajtur rol të rëndësishëm në triumfet e Copa América 2021 dhe 2024, Finalissima 2022, si dhe në suksesin e madh në Kupën e Botës 2022 në Katar.
Pas largimit të Messit nga roli i kapitenit, Romero nuk do ta mbajë i vetëm barrën e lidershipit. Në hierarkinë e re të skuadrës pritet të kenë peshë të madhe edhe figura si Emiliano Martínez dhe Leandro Paredes.
Kalimi i shiritit te Romero shënon kështu fillimin e një kapitulli të ri për Argjentinën, pas një periudhe të artë të udhëhequr nga Messi dhe një brez që i riktheu kombëtares trofetë më të rëndësishëm të futbollit botëror.