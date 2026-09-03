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Gjykata Themelore në Prishtinë, ka shpallur aktgjykim dënues ndaj të akuzuarit Sh.B., i cili është shpallur fajtor për veprat penale “Falsifikimi i dokumenteve” dhe “Mashtrimi”.
Sipas aktgjykimit, Sh.B. është dënuar me dënim unik prej gjashtë vitesh burgim, si dhe me 2 mijë euro gjobë, përcjell Klankosova.tv.
Sipas gjykatës, ekziston dyshimi i bazuar se i akuzuari, me dashje dhe me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore, përmes paraqitjes së rreme të fakteve, ka tentuar ta vërë në lajthim të dëmtuarin A.H., duke i ofruar për shitje një pronë në Prishtinë në vlerë prej 800 mijë eurosh.
“Ekziston dyshimi i bazuar se i akuzuari Sh.B., me dashje dhe me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore, me anë të paraqitjes së rreme të fakteve, ka tentuar ta vë në lajthim të dëmtuarin A.H. duke i ofruar për shitje një pronë në Prishtinë, në shumën prej 800.000 euro, për të cilën pronë i njëjti kishte arritur që fillimisht të falsifikojë dokumentet përmes akteve noteriale, pronë kjo nën menaxhim të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, ashtu që pas verifikimit nga ana e noteres dëshmitares V.A., ishte vërtetuar se autorizimi në emër të të pandehurit Sh.B. është i falsifikuar dhe me këtë rast vepra e filluar nga i pandehuri ka mbetur në tentativë”, thotë Themelorja.
Sipas njoftimit të gjykatës, përveç dënimit me burgim dhe gjobës, Sh.B. është obliguar të paguajë edhe 200 euro në emër të paushallit gjyqësor, si dhe 20 euro në emër të Programit për Kompensimin e Viktimave të Krimit.
“Obligohet i akuzuari që, në emër të paushallit gjyqësor, të paguajë shumën prej 200€, si dhe në emër të Programit për Kompensimin e Viktimave të Krimit shumën prej 20€, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.Gjykata ka urdhëruar konfiskimin e përhershëm të dokumentit të falsifikuar, ndërsa i akuzuari Sh.B., për këtë aktgjykim mbrohet në liri deri në plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi. I dëmtuari, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-civil. Kundër këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit të Kosovës, brenda afatit prej 30 (tridhjetë) ditësh, nga dita e pranimit të aktgjykimit”, thotë Gjykata Themelore./Klankosova.tv