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Gjykata e Apelit ia ka ashpërsuar dënimin të akuzuarit B.G., nga 7 vjet e 6 muaj në 10 vjet burgim, për veprën penale të vrasjes së rëndë në tentativë ndaj bashkëshortes dhe vajzës së mitur në Prizren.
Apeli ka aprovuar pjesërisht ankesën e Prokurorisë Themelore në Prizren, duke vlerësuar se dënimi i shqiptuar nga gjykata e shkallës së parë nuk ishte në përputhje me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës dhe pasojat e shkaktuara, transmeton Klankosova.tv.
Gjykata Themelore në Prizren, me aktgjykimin e 30 qershorit 2025, e kishte shpallur fajtor B.G. dhe e kishte dënuar me 7 vjet e 6 muaj burgim.
Pas shqyrtimit të ankesës, Apeli ka konstatuar se gjykata e shkallës së parë e kishte vërtetuar drejt dhe plotësisht gjendjen faktike të rastit, por nuk u kishte dhënë peshën e duhur rrethanave gjatë përcaktimit të lartësisë së dënimit.
Në vendimin e ri, të akuzuarit do t'i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim.