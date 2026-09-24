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Një rast i rëndë është raportuar mbrëmjen e së mërkurës në Obiliq, ku dyshohet se një person ka shtënë me armë zjarri në drejtim të një personi tjetër.
Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 18:20. Njësitë policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku kanë gjetur dhe sekuestruar tri gëzhoja, transmeton Klankosova.tv.
Me urdhër dhe në konsultim me prokurorin, policia ka kryer kontroll në shtëpinë e të dyshuarit, ndërsa i njëjti aktualisht ndodhet në kërkim policor.
Rasti është cilësuar si “Vrasje në tentativë, kanosje dhe armëmbajtje pa leje” dhe po vazhdon të hetohet nga organet kompetente.