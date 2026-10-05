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Ka shkuar në 14 numri i personave që kanë kërkuar ndihmë mjekësore pas tensioneve të krijuara gjatë protestës pranë Kuvendit të Kosovës.
Kështu ka raportuar gazetarja e Klan Kosovës, Qëndresa Bellagoshi, e cila tha se fillimisht ishte konfirmuar zyrtarisht se 12 persona kishin kërkuar trajtim mjekësor.
Megjithatë, gjatë qëndrimit të ekipit të Klan Kosovës në terren, sipas saj, edhe dy persona të tjerë kanë kërkuar ndihmë mjekësore dhe, sipas raportimit, dyshohet se kanë qenë pjesë e protestës.
“Deri në kohën kur kishim konfirmim zyrtar nga drejtori i Emergjencës, ishte numri 12, por që gjatë kohës sa kemi qëndruar ne pas konferencës, ka pasur edhe të paktën 2 të tjerë të cilët kanë ardhur për të kërkuar ndihmë mjekësore, e të cilët dihej se ishin nga protesta”, u shpreh ajo./Klankosova.tv