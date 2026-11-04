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Borussia Dortmundi po përballet me vështirësi të papritura në negociatat për rinovimin e kontratës së Waldemar Antonit. Sipas revistës “Sport Bild”, mbrojtësi gjerman e ka vlerësuar si të pamjaftueshme ofertën e parë financiare të klubit, duke bërë që bisedimet të ndërpriten përkohësisht. Antoni, i cili ka zhvilluar 14 ndeshje këtë sezon, nuk ndihet i vlerësuar nga propozimi i drejtuesve dhe përfaqësuesit e tij tashmë kanë paraqitur një kundërofertë.
Kontrata e 30-vjeçarit me Dortmundin skadon në qershor të vitit 2028, por palët aktualisht janë larg marrëveshjes. Drejtuesit e klubit pritet të rikthehen në negociata gjatë javëve të ardhshme, në përpjekje për të siguruar vazhdimësinë e një prej lojtarëve kryesorë të mbrojtjes.