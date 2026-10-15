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Protesta e studentëve në Tiranë, e nisur me kërkesa për arsim cilësor, u përshkallëzua në thirrje për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, duke përfunduar me përplasje me policinë dhe dëme materiale.
Protestuesit sulmuan me gurë institucione e objekte, dogjën kontejnerë dhe bllokuan rrugë, ndërsa tubime u mbajtën edhe në qytete të tjera të Shqipërisë, raporton Klan Kosova.
Pavarësisht protestave dhe akuzave për korrupsion, Rama deklaroi se nuk do të japë dorëheqje.
Detajet i gjeni në kronikën më poshtë: