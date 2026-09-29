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Është ndërprerë përballja finale e Superkupës së Kosovës në basketboll ndërmjet Trepçës dhe Bashkimit.
Takimi u ndërpre pas hedhjes së mjeteve piroteknike në parket nga tifo-grupi i klubit prizrenas, “Arpagjikt”, transmeton Klankosova.tv.
Situata në palestër u përshkallëzua pas një vendimi e gjyqtarit, i cili e ndëshkoi me gabim teknik basketbollistin e Bashkimit, Arian Azemi.
Ky vendim shkaktoi reagimin e ashpër të tifozëve prizrenas, të cilët filluan të hedhin mjete shpërthyese dhe fishekzjarrë në drejtim të fushës.
Për shkaqe sigurie, gjyqtarët e ndërprenë menjëherë ndeshjen dhe dërguan skuadrat në dhomat e zhveshjes.