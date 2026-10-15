Lajmet e fundit
Tensione të mëdha raportohet se kanë ndodhur mes Kevin De Bruyne dhe trajnerit Massimiliano Allegri gjatë humbjes së Napolit ndaj Villarrealit me rezultat 3-1 në Ligën e Kampionëve.
Sipas raportimeve, mesfushori belg nuk iu përgjigj udhëzimeve të trajnerit të tij gjatë ndeshjes, duke ngritur dyshime për një përplasje mes tyre.
Allegri thuhet se kaloi një pjesë të madhe të pjesës së parë duke e thirrur vazhdimisht: “Kevin, Kevin!”, në përpjekje për të tërhequr vëmendjen e tij.
Megjithatë, sipas këtyre raportimeve, De Bruyne nuk reagoi ndaj thirrjeve të trajnerit, një situatë që ka nxitur diskutime rreth marrëdhënies mes dy protagonistëve te Napoli.
Mbetet të shihet nëse kjo situatë do të ketë pasoja në vazhdim për skuadrën italiane.