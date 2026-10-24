Lajmet e fundit
Një fund i tensionuar ka karakterizuar protestën e mbajtur në qytetin Toulon, në jug të Francës, pas disa përleshjeve të njëpasnjëshme mes protestuesve dhe forcave policore, kanë njoftuar autoritetet lokale.
Sipas prefektit lokal, situata u përshkallëzua kur drejt forcave të rendit u hodhën bomba tymuese dhe mjete të forta, teksa nga disa varka u qëllua edhe me flakadanë, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Pas këtyre tensioneve, rreth 150 persona u grumbulluan në rrugët e qytetit dhe u vunë flakën kontejnerëve të mbeturinave para se të shpërndaheshin. Si pasojë e situatës së krijuar, autoritetet nxorën me urgjencë një urdhër për ndalimin e grumbullimeve publike.
Deri më tani raportohet për 55 persona të arrestuar, prej të cilëve 33 janë të mitur, ndërsa rreth 11 persona po mbahen në paraburgim policor.
Nga përplasjet e dhunshme mbetën të lënduar dy pjesëtarë të policisë dhe dy protestues.