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Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHMK) ka paralajmëruar se vendi do të vazhdojë të jetë nën ndikimin e masave të ftohta ajrore.
Sipas IHMK-së, gjatë pesë ditëve të ardhshme temperaturat do të mbeten dukshëm të ulëta, me vlera minimale që në disa zona mund të zbresin deri në -13 gradë Celsius.
Sipas parashikimit të IHMK-së, për periudhën 30 nëntor – 4 dhjetor 2026, moti do të karakterizohet me vranësira të ndryshueshme dhe intervale me diell, ndërsa në të gjithë territorin do të ketë kushte për paraqitjen e ngricave.
Temperaturat minimale pritet të lëvizin nga -7 deri në -13 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale nga -4 deri në 3 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga verilindja dhe veriperëndimi, me shpejtësi prej 1 deri në 6 metra për sekondë.
IHMK-ja ka bërë të ditur se të mërkurën dhe të enjten pritet intensitet më i theksuar i ngricave, për shkak të temperaturave shumë të ulëta. Ndërkaq, të premten parashihet një rritje e lehtë e temperaturave maksimale, të cilat lokalisht mund të arrijnë deri në 3 gradë Celsius.
Megjithatë, kjo rritje nuk pritet të jetë e mjaftueshme për eliminimin e ngricave. Sipas institutit, kushtet meteorologjike do të favorizojnë ngrirjen e sipërfaqeve të rrugëve, veçanërisht gjatë natës dhe në orët e hershme të mëngjesit.
Rreziku më i madh pritet të jetë në viset malore, në ura dhe në rrugët që ndodhen në hije. Për këtë arsye, pjesëmarrësve në komunikacion u rekomandohet kujdes i shtuar gjatë qarkullimit.
Si do të jetë moti gjatë pesë ditëve?
Të hënën moti do të jetë me vranësira të ndryshueshme dhe intervale me diell. Temperaturat minimale do të lëvizin nga -7 deri në -3 gradë Celsius, ndërsa maksimalet nga -2 deri në 1 gradë Celsius.
Të martën pritet mot kryesisht me diell, me kalime të herëpashershme të vranësirave të pjesshme. Temperaturat do të shënojnë rënie të mëtejshme, me minimale nga -11 deri në -6 gradë Celsius dhe maksimale nga -4 deri në 0 gradë Celsius.
Të mërkurën do të mbajë mot kryesisht me diell dhe vranësira të shpërndara. Temperaturat minimale do të zbresin nga -13 deri në -4 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të lëvizin nga -4 deri në -1 gradë Celsius. IHMK-ja ka rekomanduar kujdes të shtuar në komunikacion për shkak të mundësisë së ngrirjes së rrugëve.
Edhe të enjten parashihet mot kryesisht me diell dhe vranësira të herëpashershme. Temperaturat minimale do të jenë nga -13 deri në -6 gradë Celsius, ndërsa maksimalet nga -4 deri në 1 gradë Celsius. Ngricat pritet të jenë më të theksuara në zonat kodrinore-malore dhe në viset me lartësi më të madhe mbidetare.
Të premten moti do të jetë kryesisht i vranët, me intervale kohore me diell. Temperaturat minimale do të lëvizin nga -11 deri në -6 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale nga -3 deri në 3 gradë Celsius.
Në përgjithësi, java e parë e dhjetorit pritet të karakterizohet nga mot i ftohtë dimëror, ngrica të shpeshta dhe mbajtje e konsiderueshme e shtresës së borës. Në fund të kësaj jave, sipas parashikimit të IHMK-së, priten sërish reshje bore.