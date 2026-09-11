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Meteorologia Anira Gjoni, ka paralajmëruar ndryshim të motit gjatë ditëve në vijim, me rënie të temperaturave dhe rikthim të reshjeve.
Ajo tha në emisionin “Ora 7”, se reshje priten gjatë së shtunës, ndërsa moti me shi do të rikthehet edhe të martën dhe të enjten.
Temperaturat më pas pritet të rriten sërish, por do të jenë më të ulëta krahasuar me ditët e nxehta që lamë pas.
“Do të kemi një kthesë, do të kemi temperatura pak më të ulëta dhe prezencën e reshjeve, por nuk do të zgjasin shumë, pasi do t’u rikthehemi përsëri temperaturave më të larta”, tha Gjoni.