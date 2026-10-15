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Punëtorëve të pastrimit në Prizren, Suharekë, Malishevë dhe Rahovec iu ndërpre puna të enjten, pasi kamionëve të “Ekoregjionit” iu ndalua hyrja në deponinë e Landovicës për shkak të obligimeve financiare të papaguara.
Pas disa orësh pritjeje, Kompania për Menaxhimin e Deponive të Kosovës, dhe “Ekoregjioni” arritën marrëveshje për tejkalimin e situatës, raporton Klan Kosova.
Palët u dakorduan edhe për çështjen e deponimit të mbeturinave pas mesnatës, pasi numri i kamionëve në këto orare kishte qenë i ulët.
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