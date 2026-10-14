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Rrogat e muajit shtator iu alokuan, por nën pagën e re minimale.
Por, ky veprim i ndërmarrë nga Komuna e Prishtinës, ata nuk po i zmbraps nga greva pasi të njëjtit thonë se nuk i kthehen punës nëse vazhdojnë të paguhen vetëm 390 euro, raporton Klan Kosova.
Për këtë situatë, dikush që grevën e nisi qysh më 1 shtator, thotë se ndjehen keq, por sqaron se nuk ka tjetër rrugë.
Kështu, punëtorët teknik të premten, në kërkim të drejtave të tyre, revoltën do ta shprehin para komunës, me protestë.
Detajet i gjeni në vijim: