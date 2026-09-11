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Një drejtues kamioni është gjobitur me 200 euro, 2 pikë negative dhe 3 muaj ndalim të drejtimit të mjeteve motorike, pasi u kap duke tejkaluar një kolonë prej tri automjetesh në zonën ku tejkalimi është i ndaluar.
Rasti është evidentuar, siç thotë Policia, dje në fshatin Tërpezë të Malishevës, përmes automjetit inteligjent të Njësisë Rajonale të Trafikut Rrugor në Gjakovë.
Sipas Policisë, drejtuesi nuk ka respektuar shenjën e ndalimit të tejkalimit, duke aktivitetet për parandalimin e aksidenteve dhe identifikimin e kundërvajtësve, me fokus të veçantë respektojnë rregullat e trafikut dhe të kontribuojnë në rritjen e siguris rrezikuar sigurinë e pjesëmarrësve në trafik.
“Bazuar në dispozitat ligjore në fuqi ndaj tij u shqiptua gjobë 200 euro, 2 pikë negative dhe 3 muaj masë mbrojtëse ndalim i drejtimit të mjeteve motorike.Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakovë apelon tek qytetarët që të kontribuojnë në sigurinë rrugore, duke respektuar rregullat dhe dispozitat ligjore”, thotë Policia./Klankosova.tv