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Gjashtë persona, katër gra dhe dy burra, janë vrarë nga të shtënat me armë zjarri në Sheshin Kryesor të Tregut në qytetin e Krakovit, në Poloni.
Sipas policisë vendore, nga ky incident kanë mbetur të plagosur edhe të paktën 15 persona, të cilët po marrin trajtim mjekësor në spitalet e qytetit.
Ministri i Brendshëm i Polonisë ka konfirmuar se në mesin e të plagosurve janë edhe dy zyrtarë policorë. Njëri prej tyre po i nënshtrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Ndërkohë, guvernatori i rajonit të Polonisë së Vogël, Krzysztof Jan Klęczar, ka dalë në vendin e ngjarjes.