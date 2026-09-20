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Të shtëna me armë zjarri janë raportuar mbrëmë në një aheng familjar në fshatin Gaçkë të Ferizajt.
Sipas Policisë së qytetit, njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku kanë identifikuar lokacionin e ahengut.
I dyshuari, M.N., 40-vjeç, ka pranuar se kishte shtënë disa herë me armë në ajër.
“Lidhur me rastin është njoftuar prokurori i shtetit, i cili ka autorizuar inicimin e rastit për veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve” dhe pas intervistimit, i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt”, thotë PK./Klankosova.tv