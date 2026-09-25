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Një plagosje me armë zjarri është regjistruar këtë të premte në zonën e Zogut të Zi në Tiranë.
Siç raporton “Euronews Albania”, i plagosuri është një shtetas kosovar, i cili ka marrë plumb në këmbë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Sipas informacioneve paraprake, i plagosuri me autorin janë konfliktuar në rrugë, në zonën e Zogut të Zi, më pas, plagosja ka ndodhur në një lokal pranë Kryqit të Kuq.
Ndërkohë, Policia po verifikon një person i cili dyshohet se është autori i ngjarjes.