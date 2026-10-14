Lajmet e fundit
Një person është arrestuar dhe dërguar në mbajtje nën dyshimin se ka shtënë me armë zjarri në drejtim të një personi tjetër në fshatin Peqan të Suharekës.
Sipas raportit të Policisë, rasti ka ndodhur më 11 tetor, rreth orës 14:20, ndërsa në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë përkatëse policore dhe është njoftuar prokurori, transmeton Klankosova.tv.
Gjatë hetimeve, më 13 tetor, në vendin e ngjarjes është gjetur një gëzhojë. Ndërkaq, gjatë kontrollimit të zonës përreth, në disa shkurre janë gjetur dhe konfiskuar një armë zjarri, një karikator dhe dy fishekë.
I dyshuari është dërguar në mbajtje, ndërsa rasti mbetet nën hetim.