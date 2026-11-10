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Të shtënat me armë zjarri në Gjakovë kanë lënë të plagosur dy persona pasditen e sotme.
Rastin është konfirmuar nga policia e këtij rajoni të cilët kanë të bërë të ditur se rreth orës 16:40, janë njoftuar nga Qendra Emergjente e Spitalit të Gjakovës se dy persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore, pasi dyshohet se janë plagosur nga arma e zjarrit.
Njësitë relevante policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku gjatë ekzaminimit kanë gjetur dhe sekuestruar tri gëzhoja dhe një armë të gjatë automatike.
Ndërkohë, personi i dyshuar është arrestuar, ndërsa Policia, në koordinim me Prokurorin e Shtetit, është duke ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore. /Klankosova.tv