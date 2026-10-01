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Një grup të rinjsh janë mbledhur sot në shenjë protestë në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës, në kohën kur pritet të arrijë Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen.
Protestuesit janë mbledhur në hapësirat e aeroportit, ndërsa vizita e von der Leyen në Kosovë është pjesë e turit të saj rajonal.
Gjatë qëndrimit në Kosovë, von der Leyen pritet të zhvillojë takime me krerët institucionalë të vendit, raporton EO, transmeton Klankosova.tv.
Fillimisht, ajo do të pritet nga ushtruesja e detyrës së Presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, në një takim të paraparë të nisë në orën 12:30.
Më pas, në orën 13:00, Presidentja e Komisionit Evropian do të pritet nga kryeministri Albin Kurti në ndërtesën e Qeverisë së Kosovës.
Komisioni Evropian e ka konfirmuar zyrtarisht vizitën e von der Leyen në Kosovë për 1 tetor.
Pas vizitës në Kosovë, von der Leyen do të udhëtojë drejt Malit të Zi, ndërsa më 2 tetor do të vizitojë Shkupin.