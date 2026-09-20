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Pas përfundimit të protestës në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, disa të rinj janë parë duke lëvizur nëpër rrugët e kryeqytetit me vetura të stolisura me flamuj, por edhe flamuj që i mbanin në duart e tyre.
Në disa prej veturave janë dëgjuar edhe thirrje “UÇK”, teksa të rinjtë kanë vazhduar atmosferën e krijuar gjatë protestës.
Pamjet janë regjistruar në rrugët e Prishtinës pas përfundimit të protestës së natës së pestë, e cila u mbajt në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës pas vendimit të Gjykatës Speciale në Hagë./Klankosova.tv