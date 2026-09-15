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Të rinjtë dhe roli i tyre në hartimin e politikave publike e sociale janë në fokus të Akademisë “Musine Kokalari” një nismë që mbledh të rinj nga komunitete të ndryshme për të diskutuar dhe mësuar më shumë rreth sfidave sociale dhe politikave publike.
Akademia nis këtë javë, ndërsa informacione shtesë në emisionin “Ora Shtatë” solli Visa Ymeri, drejtor i Institutit për Politika Sociale “Musine Kokalari”, transmeton Klankosova.tv.
“Qëllimi kryesor i akademisë sonë është që të paraqesim një këndvështrim alternativ për mbi çështjet siç janë ta zëmë, historisë, aktualitetit, prej kushtetueshmërisë së Kosovës, veçanërisht te politikat ekonomike, sociale, politikat e barazisë jo vetëm gjinore por edhe grupeve të margjinalizuara. Pra mundohemi që me fenomenet që përballen çdo ditë të rinjtë tanë, studentët përgjithësisht që ta kenë një këndvështrim pak më ndryshe, alternativ, dhe t’i shtojmë diversitetin të këndvështrimeve mbi shoqërinë”, u shpreh Ymeri në Klan Kosova.