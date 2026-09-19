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Të rinj nga qendra e mësimit të gjuhëve “Kursi ABC” në Ferizaj kanë vizituar Kampin Bondsteel, ku kanë marrë pjesë në Ditën e Sigurisë Publike të organizuar nga Komanda Rajonale Lindore e KFOR-it.
Gjatë vizitës, nxënësit u takuan me pjesëtarë të KFOR-it, zjarrfikës, personel mjekësor dhe veterinar, ndërsa ndoqën edhe një demonstrim me qen të trajnuar për detyra ushtarake, raporton Klankosova.tv.
Sipas njoftimit të KFOR-it në Facebook, të rinjtë u njohën nga afër me kapacitetet e reagimit ushtarak dhe emergjent, si dhe me mënyrën e ofrimit të sigurisë publike.
Aktiviteti shërbeu po ashtu për të nxitur bashkëpunimin dhe ndërveprimin mes pjesëtarëve të KFOR-it dhe komunitetit lokal./Klankosova.tv