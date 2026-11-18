Lajmet e fundit
Një tjetër debat është zhvilluar mes Akilit dhe Sharrit në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5, ku dy banorët kanë shkëmbyer kunja me njëri-tjetrin.
Gjatë diskutimit, Akili iu drejtua Sharrit me një deklaratë thumbuese:
“Dallimi mes meje e teje është se unë dal me femra të paktën”, i tha Akili.
Sharri nuk qëndroi pa përgjigje, duke e pyetur se me kë del ai.
“Me çka dal unë?”, e pyeti Sharri, ndërsa Akili iu përgjigj: “Ma thuaj ti”.
“Me femra. Unë s’i paguaj me dalë”, deklaroi Sharri.
Kjo deklaratë u konsiderua si një kunj ndaj Akilit dhe nxiti reagime edhe nga banorët e tjerë, përfshirë Anjezën, Zojën dhe Fatlumin.
Për më shumë: