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Të paktën 37 persona u vranë dhe 42 të tjerë u plagosën, përfshirë katër fëmijë, në një sulm rus në rajonin e Kievit që shkaktoi një shpërthim të madh dhe zjarr në një depo në fshatin Mila, thanë autoritetet lokale.
Një dron rus goditi një ndërtesë në Mila, rreth pesë kilometra në perëndim të Kievit përgjatë autostradës Kiev-Chop, dje rreth orës 20:10 sipas kohës lokale.
Pas impaktit, shpërtheu një zjarr i madh dhe më pas pasuan shpërthime municionesh, njoftoi Zyra e Prokurorit të Shtetit të Ukrainës.
‼️ Rusët goditën një depo gomash në lagjen Bucha të rajonit të Kievit — media lokale.
Një kolonë e zezë tymi është e dukshme nga pjesë të ndryshme të qytetit. pic.twitter.com/kNjyu5RDee
— The Ukrainian Review (@UkrReview) 29 gusht 2026