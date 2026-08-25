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Të paktën 35 mijë njerëz më shumë vdiqën gjatë katër valëve rekord të të nxehtit në Evropë këtë verë sesa pritej normalisht, sipas shifrave jo të plota nga gati gjysma e kontinentit.
Vdekshmëria e tepërt vetëm në tre nga vendet më të mëdha të BE-së - Gjermani, Francë dhe Spanjë - ka tejkaluar tashmë 25,000, sipas shifrave të përkohshme kombëtare, dhe ekspertët thonë se numri i të nxehtit do të rritet ndjeshëm sapo të konsolidohen totalet e gushtit.
Valët e njëpasnjëshme të të nxehtit në të gjithë Evropën perëndimore që nga maji thyen rekordet historike të temperaturës në qindra stacione meteorologjike, dhe Franca regjistroi ditën e saj më të nxehtë mesatare kombëtare të regjistruar ndonjëherë.
Rekordet ranë për tre ditë radhazi në Gjermani në fund të qershorit, kur 46 stacione arritën 40C (104F), ndërsa Spanja duroi nivele të larta të vazhdueshme mbi 42C. Shkencëtarët thonë se ngrohja globale e shkaktuar nga njeriu po i bën ngjarje të tilla ekstreme më të shpeshta dhe intensive, shkruan The Guardian, transmeton Klankosova.tv.
Numri i të vdekurve është më i lartë në Gjermani, e cila në fund të javës së kaluar raportoi rreth 14,000 vdekje të lidhura me nxehtësinë nga 6 prilli deri më 9 gusht. Agjencia e shëndetit publik e Institutit Robert Koch (RKI) tha se 9,600 njerëz kishin vdekur vetëm në javën e 22-28 qershorit.
Shifrat e vdekshmërisë së tepërt të përpiluara sistematikisht në të gjithë BE-në, të disponueshme që nga viti 2008, tregojnë se e vetmja javë tjetër vere në të cilën është regjistruar një shkallë më e lartë vdekjesh shtesë ishte në korrik 2022, kur Covid-19 ishte ende aktiv.
Kjo verë ka qenë deri tani më e keqja për vdekjet e lidhura me nxehtësinë në Gjermani që nga fillimi i regjistrimeve. Rekordi i mëparshëm në vendin më të populluar të BE-së ishte 8,900 në vitin 2018. Vdekjet e lidhura me nxehtësinë gjatë verave normale janë shpesh nën 2,000, tha RKI.