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Të paktën 27 persona janë vrarë si pasojë e një sulmi me dron gjatë natës në rajonin e Kievit, ka konfirmuar guvernatori i rajonit.
Tymur Tkachenko tha se 42 persona të tjerë, përfshirë katër fëmijë, janë plagosur në sulmin rus në distriktin e Buchas. Ndërkohë, 381 persona të tjerë janë evakuuar.
Operacionet e kërkim-shpëtimit po vazhdonin të shtunën në mëngjes, ndërsa shërbimet emergjente po kontrollonin ndërtesat për dëme.
Më vonë, Tkachenko bëri të ditur se një 14-vjeçar është vrarë në një sulm të veçantë në distriktin e Boryspilit.
“Ky është një tjetër viktimë e terrorit rus”, tha ai.
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, u shprehu ngushëllime familjeve të viktimave, duke thënë se më shumë se 300 pjesëtarë të shërbimeve emergjente janë angazhuar në zonën e goditur nga sulmi.
Zelensky raportoi gjithashtu për sulme të tjera gjatë natës në rajonet Odesa, Dnipropetrovsk, Sumy dhe Zaporizhzhia.