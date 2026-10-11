Lajmet e fundit
Të paktën 12 persona janë vrarë dhe 309 të tjerë janë lënduar nga një sulm në aeroportin e kryeqytetit saudit, Riad, kanë bërë të ditur autoritetet lokale.
Sipas Autoritetit Saudit të Aviacionit Civil, në mesin e viktimave janë katër shtetas sauditë, dy nga Bangladeshi dhe nga një shtetas i SHBA-së, Jordanisë, Palestinës, Sirisë, Sudanit dhe Egjiptit. Pas sulmit, operimet në Aeroportin Ndërkombëtar “King Khalid” janë pezulluar.
Koalicioni ushtarak i udhëhequr nga Arabia Saudite ka paralajmëruar se do t’i përgjigjet sulmit, për të cilin fajësoi rebelët Huthi të Jemenit, duke e cilësuar atë si “krim lufte”.
Huthit nuk kanë komentuar sulmin e fundit, por kanë marrë përgjegjësinë për sulme të tjera ndaj aeroportit të enjten, ku u vranë tre persona dhe u dëmtua një aeroplan, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv
Përleshjet mes forcave qeveritare të Jemenit, të mbështetura nga Arabia Saudite, dhe rebelëve Huthi, të cilët kontrollojnë pjesën më të madhe të vendit, janë intensifikuar së fundmi. Sulmi i së shtunës ishte më vdekjeprurësi në Arabinë Saudite që nga maji i vitit 2015.
Përveç sulmit ndaj aeroportit në Riad, një predhë ka rënë edhe pranë Aeroportit Ndërkombëtar “King Fahd”, në qytetin Dammam, në lindje të Arabisë Saudite, ka bërë të ditur koalicioni saudit.
Sulmet ndodhën një ditë pasi autoritetet njoftuan se tre shtetas sauditë, përfshirë një pilot, u vranë në dy sulme të kryera nga Huthit ndaj aeroportit. Ndërkaq, tre persona të tjerë u vranë nga sulmet e rebelëve ndaj dy aeroporteve saudite më 6 dhe 7 tetor.
Në një deklaratë të shtunën, Autoriteti Saudit i Aviacionit Civil bëri të ditur se disa nga të lënduarit janë në gjendje kritike. Autoritetet kanë nisur vlerësimin e dëmeve të shkaktuara në aeroport.