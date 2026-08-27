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Mëngjesin e sotëm, në adresat elektronike të disa institucioneve në disa qytete të vendit, është dërguar një e-mail nga një adresë ende e paidentifikuar, me përmbajtje kërcënuese dhe terroriste, në të cilin pretendohet se në këto institucione është vendosur një bombë.
Siç raporton Top Channel, edhe në Durrës ka mbërritur një e-mail mëngjesin e sotëm ku paralajmërohen “të pafetë se do të bëhen copash nga një bombë” që do të shpërthente, sipas tyre, brenda dy orësh.
E-maili në emër të “Shtetit Islamik”, është shpërndarë në Bashkinë Durrës dhe në Gjykatë.