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Të martën, ekskluzivisht në Klan Kosova, do të mund të ndiqni premierën e filmit dokumentar të reporterit të luftës, Nuhi Bytyqi.
Ai i kushtohet rrugëtimit jetësor dhe veprimtarisë atdhetare të ish-udhëheqësit politik të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ish-kryeministrit dhe ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi.
Premiera ekskluzive e dokumentarit “Lideri i rezistencës dhe i lirisë së Kosovës”, të martën, në ora 22:00, vetëm në Klan Kosova.
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Të martën, në orën 22:00, në Klan Kosova transmetohet filmi dokumentar “Lideri i rezistencës dhe i lirisë së Kosovës” nga autori Nuhi Bytyçi!♬ original sound - Klan Kosova