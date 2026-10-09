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Pamjet intime të kompozitorit Adi Hila me fytyra publike dhe skandali i një pronari të medias shqiptare dhe një biznesmeni të njohur duke ngacmuar seksualisht një vajzë, kanë tronditur shoubizin shqiptar.
Gazetarja Blerina Shoshi, në emisionin “Ora Shtatë” tha se këto dy skandale ndryshojnë shumë nga njëra-tjetra, transmeton Klankosova.tv.
“Skandali i djeshëm po flasim për një vajzë të pavetëdijshme të paktën sipas pamjeve, e cila sipas shumë gjasave, mund të ketë qenë e droguar dhe është duke u keqpërdorur nga dy persona. Dallimi është shumë i madh, dhe duhet më shumë reagim”, tha Shoshi.
Ajo kërkoi sensibilizim që gratë e vajzat të mos përdoren.
Sa i përket thashethemeve se një deputet i Kosovës mund të jetë i përfshirë në disa video intime, gazetari Agon Rexhepi tha se një gjë e tillë nuk duhet të iu interesojë publikut.