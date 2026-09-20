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Në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, sonte nga ora 21:00 do të mbahet sërish protestë kundër aktgjykimit ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Thirrjen për protestë e ka bërë organizata “Liria ka Emër”, e cila u ka bërë thirrje qytetarëve që të mblidhen në shesh në mbështetje të çlirimtarëve.
“Sonte në 21:00, dalim në shesh për ata që luftuan për ne. Për lirinë që na e lanë. Për çlirimtarët që sot kanë nevojë për zërin tonë. Mos mungo. Të jemi shumë. Të jemi bashkë”, ka shkruar LKE./Klankosova.tv