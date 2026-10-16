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Nga zyra e Kuvendit të Kosovës kanë njoftuar se të hënën nga orën 11:00 do të mbahet Mbledhja e Kryesisë së Kuvendit.
Sipas njoftimit, në rend dite është edhe propozimi i rendit të ditës për seancën e radhës plenare.
Veç kësaj, pikë e rendit të ditës është edhe formimi i Komisionit Ad-Hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për dy anëtarë nga komuniteti shqiptar, një anëtar nga komuniteti serb dhe një anëtar nga komunitetet jo shumicë në Bordin e Radiotelevizionit të Kosovës.
Po ashtu, në rend dite është edhe votimi i Propozimit të GP- Lista serbe për emërimin e deputetëve në komisionet parlamentare.
Ky është njoftimi i plotë:
I. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mëparshme të Kryesisë së Kuvendit;
II. Propozimi i rendit të ditës për Seancën plenare të radhës;
1. Miratimi i procesverbalit nga seanca e mëparshme;
2. Deklarimet jashtë rendit të ditës;
3. Pyetjet parlamentare;
4. Formimi i Komisionit Ad-Hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për dy (2) anëtarë nga komuniteti shqiptar, një (1) anëtar nga komuniteti serb dhe një (1) anëtar nga komunitetet jo shumicë në Bordin e Radiotelevizionit të Kosovës;
5. Votimi i Propozimit të GP- Lista serbe për emërimin e deputetëve në komisionet parlamentare.
Dhe: III. Shqyrtimi i propozimeve dhe i kërkesave.