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Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani po merr pjesë në eventin e organizuar nga ish-presidenti amerikan, Bill Clinton në New York "Clinton Global Initiative".
Osmani mori respektin maksimal duke u duartrokitur nga të pranishmit të cilët u ngritën në këmbë pas hyrjes së saj, transmeton klankosova.tv.
Ish-presidentja e Kosovës ndodhet prej disa ditësh në Shtetet e Bashkuara, ku po merr pjesë në forume dhe konferenca të ndryshme.
Ajo u takua edhe me ish-presidentin amerikan, Bill Clinton.