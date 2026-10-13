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Banorët e Obiliqit dhe të fshatit Milloshevë do të përballen me ndërprerje të përkohshme të furnizimit me ujë të enjten, më 15 tetor, për shkak të punimeve të planifikuara në rezervuarin e qytetit.
Sipas njoftimit të KRU “Prishtina” - Njësia Operative e Ujësjellësit në Obiliq, ndërprerja e furnizimit me ujë do të zgjasë nga ora 09:00 deri në orën 18:00, transmeton Klankosova.tv.
Ekipet përgjegjëse do të angazhohen për përfundimin e punimeve brenda afatit të paraparë, me qëllim të rikthimit të furnizimit me ujë sa më shpejt që të jetë e mundur.
KRU “Prishtina” u bën thirrje konsumatorëve që, pas rikthimit të furnizimit, t’i lënë rubinetat hapur për disa minuta, pasi uji mund të paraqitet përkohësisht i turbullt.
Konsumatorëve u kërkohet të marrin masat e nevojshme për sigurimin e ujit të pijshëm gjatë kohës sa do të zgjasë ndërprerja.