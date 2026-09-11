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Kuvendi i Kosovës do të vazhdojë punimet të dielën në ora 10:00.
Kështu bëri të ditur kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, pas dështimit të seancës së sotme për zgjedhjen e nënkryetarëve.
Në seancë ishin të pranishëm deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndërsa deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës nuk morën pjesë.
LDK, ndërkaq, deklaroi se nuk do të votojë për kandidatin për nënkryetar, duke kundërshtuar kërkesën e kryetares së Kuvendit që kjo parti të propozojë kandidatin e saj.
Deputetja e LDK-së, Jehona Lushaku-Sadriu, tha se partia e saj nuk e sheh të arsyeshme të propozojë kandidat për nënkryetar, përderisa subjekti i dytë politik, PDK-ja, ende nuk ka propozuar kandidatin e saj.
Ndërkohë, PDK nuk mori pjesë në seancën e sotme, e cila u thirr dy herë brenda ditës.
Në mbledhjen e parë, deputetët nuk arritën ta zgjedhin nënkryetaren e propozuar nga PDK-ja, Vlora Çitakun.
Pas zhvillimeve të sotme, Kuvendi pritet t’i vazhdojë punimet të dielën në ora 10:00./Klankosova.tv