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Negociatorët kryesorë të presidentit amerikan Donald Trump janë takuar me presidentin rus Vladimir Putin në një vizitë në Moskë për bisedime paqeje me zyrtarë të lartë rusë.
Videoja në median shtetërore ruse tregon Steve Witkoff dhe Jared Kushner duke u përshëndetur nga Putin, ndërsa përpjekjet për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë po shtohen, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Trump u tha gazetarëve të premten se Witkoff dhe Kushner "po sjellin me vete një propozim për t'i dhënë fund luftës". Deri më tani, përpjekjet nga SHBA-të dhe aleatët e saj për të ndërmjetësuar një marrëveshje paqeje kanë dështuar. Të dielën ata do të udhëtojnë për në Kiev për më shumë bisedime.
Si Rusia ashtu edhe Ukraina kanë thënë se do të ndalojnë sulmet në kryeqytetet e njëra-tjetrës për tre ditë ndërsa delegacioni kryen vizitën e tij, transmeton Klankosova.tv.
Zelensky tha të shtunën se kishte folur me të dërguarit, të cilët "kanë filluar tashmë të punojnë me palën ruse sot".
"Plani për angazhimet diplomatike të nesërme në Kiev, që përfshin ekipin amerikan, është miratuar. Ne po presim Steve Witkoff dhe Jared Kushner dhe jemi gati për një bisedë thelbësore", shtoi ai.
"Nga tani deri në fund të së shtunës, si dhe të dielën dhe të hënën, Ukraina është gati të përmbahet nga sulmet ndaj Moskës, dhe ne presim që rusët të bëjnë të njëjtën gjë në lidhje me Kievin."
Media shtetërore ruse raportoi se Presidenti Vladimir Putin kishte urdhëruar ndalimin e sulmeve ndaj Kievit për tre ditë për shkak të vizitës së SHBA-së.