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Dy nga të dërguarit kryesorë të Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, kanë mbërritur në Moskë përpara një fundjave bisedimesh që synojnë përshpejtimin e përpjekjeve për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë.
Steve Witkoff dhe Jared Kushner po zhvillojnë bisedime në kryeqytetin rus përpara se të udhëtojnë për në Kiev të dielën për diskutime me Ukrainën, shkruan BBC, transmeton klankosova.tv.
Trump u tha gazetarëve të premten se Witkoff dhe Kushner "po sjellin me vete një propozim për t'i dhënë fund luftës".
Deri më tani, përpjekjet nga SHBA-të dhe aleatët e saj për të ndërmjetësuar një marrëveshje paqeje nuk kanë arritur të sjellin një përparim.
Si Rusia ashtu edhe Ukraina kanë thënë se do të ndalojnë sulmet në kryeqytetet e njëra-tjetrës për tre ditë, ndërsa delegacioni kryen vizitën e tij.
Zelensky tha të shtunën se kishte folur me të dërguarit, të cilët "kanë filluar tashmë të punojnë me palën ruse sot".
"Plani për angazhimet diplomatike të nesërme në Kiev, që përfshin ekipin amerikan, është miratuar. Ne po presim Steve Witkoff dhe Jared Kushner dhe jemi gati për një bisedë thelbësore", shtoi ai.