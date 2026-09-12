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Shefi i grupit parlamentar të Partisë Socialiste në Shqipëri, Taulant Balla, ishte pjesë e “Marshit për Liri” në Prishtinë, ku mijëra qytetarë u mblodhën në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së që po mbahen në Hagë.
Pas marshit, Balla publikoi një video nga manifestimi duke e shoqëruar me mesazhin: “Kur i gjithë kombi u drejtohet çlirimtarëve.”
Marshi në Prishtinë u zhvillua në shenjë mbështetjeje për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin dhe Rexhep Selimin pak ditë para verdiktit final.