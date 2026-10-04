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Platforma “Liria ka Emër” nuk e sheh protestën e 1 tetorit si pikë përmbyllëse të aktiviteteve të saj pas aktgjykimit të 16 shtatorit ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Përkundrazi, përfaqësuesi i kësaj platforme, Ismail Tasholli, ka paralajmëruar një varg aktivitetesh të tjera, përfshirë një peticion që do të shtrihet në të gjitha komunat e Kosovës.
Tasholli ka thënë se ekipi i “Liria ka Emër” tashmë ka diskutuar dhe planifikuar aktivitetet që do të zhvillohen gjatë muajve të ardhshëm, duke paralajmëruar se angazhimi i tyre do të vazhdojë deri në atë që ai e cilëson si kthimin e “çlirimtarëve” në vendin e tyre.
“Po gjithsesi. Ne veç jemi grumbulluar ekipi që jemi rreth ‘Liria ka Emër’ edhe së paku kemi planifikuar aktivitetet njëvjeçare, po gjithsesi edhe dyvjeçare, sado që do të jetë, që ka nevojë. Ne nuk do të ndalemi. Beteja vazhdon, me u dorëzuar kështu nuk e kemi ndërmend përderisa çlirimtarët nuk janë në vendin e tyre. Ne do të fillojmë me një peticion kështu fizik nëpër të gjitha komunat, ashtu qysh kemi shkuar për zbulimin e orës që numëron mbrapsht, edhe kështu do të shkojmë me shtande, ku në mënyrë simbolike do të mbledhim nënshkrimet që pretendojmë që ta kalojnë gjysmë milionin”, ka deklaruar Tasholli.
Ai ka thënë se mbledhja e nënshkrimeve pritet të zgjasë disa muaj, ndërsa synimi është që ato të dërgohen në mënyrë simbolike në institucione ndërkombëtare.
“Po kjo është punë e shtrirë në muaj, ndoshta 3-4 muaj e më shumë, për t’i dërguar ato nënshkrime në mënyrë simbolike në Bruksel, Strasburg dhe në Hagë, sepse ata po thirren në emrin e popullit dhe nëse ia çojmë dokumentacionin e popullit, ata thonë diçka tjetër”, është shprehur ai.
Përveç peticionit, Tasholli ka paralajmëruar edhe protesta të tjera, ndonëse ende nuk është përcaktuar një datë konkrete.
“Po gjithsesi, e kemi diskutuar. Data nuk kemi potencuar në mënyrën e fiksimit të tyre, por nuk do të jetë vetëm peticioni, do të jenë një sërë aktivitetesh të formave të ndryshme, më të ndryshmet e mundshme, kreative gjithsesi, po edhe protesta herë pas hershme gjithsesi”, ka thënë Tasholli pë Ekonomia Online.
I pyetur se çfarë pret platforma nga procesi në Hagë, tashmë që rasti është në procedurë ankimore, Tasholli ka thënë se, sipas tij, vendimi duhet të ndryshojë, duke e lidhur këtë me mënyrën se si janë trajtuar faktet gjatë procesit.
“Po nuk ka opsion. Sepse në atë se çka e kemi parë, në mënyrën e artikulimit të thashethemeve të mashtruesve dhe në ofrimin e fakteve, janë dy botë të ndryshme. Nëse ka mbetur një trohë, grimë që thonë drejtësi, ata duhet me u liruar, sepse ajo çka ka ndodhur atje është një precedent i rrezikshëm edhe për Bashkimin Evropian”, ka deklaruar Tasholli. /EO