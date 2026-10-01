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Përfaqësuesi i platformës “Liria Ka Emër”, Ismail Tasholli, ka mbajtur fjalim para protestuesve të mbledhur në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Tasholli tha se qytetarët janë mbledhur për të përcjellë një mesazh të rëndësishëm, sepse siç u shpreh ajo, liria nuk ka parti politike.
“Jemi mbledhur këtu me një sebep të madh, jemi mbledhur këtu për UÇK-në. Jemi bërë bashkë për të çuar një mesazh shumë të rëndësishëm”.
“Nuk jemi bërë bashkë për shkak të partive politike, sot jemi bërë bashkë për ju, sepse varri i dëshmorit nuk ka parti politike dhe liria nuk ka parti politike”, tha Tasholli.