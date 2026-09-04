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Në kuadër të aktiviteteve "7 Zona, 7 Zjarre, Një Luftë, Një Kujtesë, Drejtësi" sot në Shtabin e UÇK-së në Likofc është organizuar një tubim i përbashkët i ideuar nga platforma "Liria ka Emër" dhe e organizuar nga Komuna e Skenderajt.
Në këtë aktivitet u kujtua sakrifica e dëshmorëve dhe të rënëve të luftës duke përcjellur mesazhin për drejtësi në Hagë.
Ismail Tasholli nga platforma "Liria Ka Emër" tha se zjarri simbolizon dritën dhe vlerat e shoqërisë. Ai tha se në ditët e errëta të Kosovës, UÇK-ja bëri dritë për vendin.
"Zjarri, ka të bëjë me dritën dhe vlerat tona. Është kriju si simbolike e dritës, sepse në ditët më të errëta tona UÇK-ja ka bërë dritë", tha Tasholli.
Organizimit iu bashkuan shumë qytetarë në Likofc.