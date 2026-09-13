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Deputetja e PDK-së, Blerta Deliu-Kodra, ka reaguar pasi deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje votuan për Tanja Vujoviqin nga Lista Serbe për nënkryetare të Kuvendit, ndërsa deri dje nuk kishin votuar për kandidaten e PDK-së, Vlora Çitaku.
“Për Lëvizjen Vetëvendosje, Tanja Vujoviq nga Lista Serbe ishte e pranueshme për nënkryetare të Kuvendit, ndërsa Vlora Çitaku, nënshkruese e Deklaratës së Pavarësisë së Kosovës dhe ambasadorja më e suksesshme e Kosovës në SHBA – JO”, ka shkruar ajo.
Ajo akuzoi VV-në se, në koordinim me Listën Serbe, orkestroi votime që ishin të destinuara të dështonin, duke i cilësuar si “spektakël politik”.
“Shihemi pas të 16-it dhe, natyrisht, pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese!”,tha Deliu-Kodra. /Klankosova.tv