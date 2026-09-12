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Emisari amerikan Richard Grenell ka deklaruar se më 16 shtator pritet të shpallet aktgjykimi në çështjen gjyqësore ndaj ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë.
Përmes një postimi në rrjetin social X, Grenell ka shkruar se Thaçi është arrestuar nga ish-prokurori amerikan Jack Smith në kohën kur po udhëtonte drejt Washingtonit, ku, sipas tij, do të takohej me Grenellin dhe do të zhvillonte negociatat përfundimtare me presidentin amerikan Donald Trump për një marrëveshje që synonte normalizimin e marrëdhënieve ekonomike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, transmeton Klankosova.tv.
Postimi i plotë:
Më 16 shtator, Gjykata e Hagës do të shpallë aktgjykimin në çështjen e Jack Smithit kundër ish-Presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi.
Thaçi ka qenë në burg për 6 vjet! – që nga momenti kur Jack Smith arrestoi Presidentin në detyrë të Kosovës, teksa ai po udhëtonte drejt Uashingtonit, D.C., për t’u takuar me mua dhe për të zhvilluar negociatat përfundimtare me Presidentin Trump për marrëveshjen në Zyrën Ovale, që synonte normalizimin e marrëdhënieve ekonomike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Çështjet e Jack Smithit në Amerikë kanë dështuar të gjitha. Kjo çështje në Evropë është e fundit që i ka mbetur. Madje, edhe demokratë nga Amerika dëshmuan në Hagë në favor të Thaçit, duke deklaruar nën betim se pretendimet e Jack Smithit ishin krejtësisht të pavërteta.
Pra, ekziston mbështetje dypartiake amerikane për Thaçin… dhe kundër Jack Smithit.
Tani gjithçka varet nga Gjykata e Hagës më 16 shtator. Qëndroni të informuar…
September 16 is The Hague Court’s announcement on the verdict in Jack Smith’s case against former Kosovo President Hashim Thaci.— Richard Grenell (@RichardGrenell) September 12, 2026
Thaci has been in prison for 6 years! - ever since Jack Smith arrested the sitting President of Kosovo on his way to Washington, DC to meet with me… https://t.co/Z7XVP1502W