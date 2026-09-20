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Mesfushori 17-vjeçar Erblin Osmani, ka zgjedhur Kosovën për të vazhduar karrierën e tij ndërkombëtare, një vendim që ka marrë vëmendje edhe në mediat gjermane.
Osmani, pjesë e akademisë së Bayern Munichut, është përfshirë në listën e Kombëtares së Kosovës nga përzgjedhësi Franco Foda për ndeshjet e ardhshme të Ligës së Kombeve.
Talenti i ri, i cili më herët ka qenë kapiten i Gjermanisë në grupmoshat e reja, i është përgjigjur pozitivisht ftesës së Kosovës, duke zgjedhur të veshë fanellën e “Dardanëve”.
Vendimi i tij është komentuar edhe nga gazeta gjermane “Bild”, e cila e ka cilësuar këtë si një tjetër humbje për përfaqësuesen gjermane.
“Ylli në ngritje Erblin Osmani ka refuzuar të luajë për Gjermaninë. Ai është ftuar nga Kosova për herë të parë”, shkruan “Bild” transmeton Klankosova.tv.
Megjithatë, sipas mediumit gjerman, zgjedhja e Osmanit ende nuk e përjashton përfundimisht mundësinë që ai në të ardhmen të përfaqësojë Gjermaninë.
Ftesa dhe paraqitjet me Kosovën nuk mjaftojnë vetvetiu për ta bërë zgjedhjen e tij të pakthyeshme. Sipas rregullave përkatëse, aktivizimet e ardhshme me përfaqësuesen do të jenë të rëndësishme për përcaktimin e statusit të tij ndërkombëtar.
Kosova pritet të zhvillojë katër ndeshje gjatë kësaj periudhe, përballë Irlandës, Austrisë në dy raste dhe Izraelit. Nëse Osmani aktivizohet në këto takime në rrethanat e përcaktuara nga rregullat, mundësia për të ndryshuar përfaqësuese në të ardhmen mund të kufizohet.
Për Kosovën, përfshirja e një talenti të akademisë së Bayern Munichut në ekip përfaqësues paraqet një zhvillim të rëndësishëm, ndërsa për Osmanin këto ndeshje mund të jenë hapi i parë drejt një aventure të re me “Dardanët”.